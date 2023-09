Eurobirdwatch 2023, torna alle Saline di Tarquinia la visita guidata con i Carabinieri Forestali

Il Nucleo Tutela Biodiversità “Saline di Tarquinia” dell’Arma dei Carabinieri, organizza anche quest’anno, in collaborazione con la LIPU, l’Eurobirdwatch 2023, un evento internazionale di educazione ambientale, realizzato per far conoscere al pubblico le molteplici di specie di uccelli che gravitano nell’Area Protetta.

Nella bellissima cornice delle vasche, un tempo destinate alla produzione del sale ed oggi alla salvaguardia della flora e della fauna, accompagnati dai Carabinieri Forestali e dai volontari della LIPU, verranno effettuate visite guidate lungo un percorso naturalistico appositamente predisposto, alla scoperta dell’avifauna acquatica migratrice e stanziale che trova nel sito di interesse comunitario il suo habitat naturale.

Le date prescelte sono quelle del 30 settembre e 1 ottobre, con la previsione di un turno la mattina (partenze dalle 9 alle 10.30) ed uno il pomeriggio (partenze dalle 14.00 alle 15.30). La partecipazione è come sempre gratuita ed aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, attraverso un cammino totalmente pianeggiante ed adatto a tutte le età.

Per aderire all’iniziativa è obbligatorio prenotare indicando data, turno (mattina o pomeriggio), nominativo e numero dei partecipanti, inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 043106.001@carabinieri.it