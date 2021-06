Eurodesk, domani a Viterbo l’inaugurazione dello sportello

Riceviamo e pubblichiamo

Al via l’attività dell’Eurodesk. Domani 24 giugno alle ore 15,30 l’inaugurazione del nuovo servizio fornito dal Comune di Viterbo – assessorato ai rapporti UE e politiche giovanili presso l’Università degli studi della Tuscia a Santa Maria in Gradi. Al taglio del nastro ci saranno il sindaco Giovanni Maria Arena, l’assessore Antonella Sberna e il rettore dell’ateneo viterbese Stefano Ubertini. Saranno inoltre presenti alla cerimonia tecnici, operatori e coloro che gestiranno il nuovo servizio. Nei mesi scorsi il Comune ha aderito alla Rete europea per l’informazione, la promozione, l’orientamento e la progettazione sui programmi in favore della gioventù promossi e/o organizzati dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. Il punto Eurodesk consentirà a tanti ragazzi di conoscere nuove opportunità per la loro vita scolastica e professionale. L’evento potrà essere seguito via streaming sulle pagine fb Comune di Viterbo Informa e Associazione Juppiter. L’organizzazione della cerimonia e la diffusione sono a cura della Casa delle Arti di Viterbo.