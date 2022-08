Fdi: anche a Tarquinia la campagna nazionale l’Enigmistica dei Patrioti

Riceviamo da Fratelli d’Italia Viterbo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia lancia l’iniziativa nazionale l’Enigmistica dei Patrioti. Domenica 21 agosto, anche a Tarquinia farà tappa la campagna di distribuzione del volantino mirato per “trovare il simbolo sul quale mettere la croce giusta” in vista dell’appuntamento del 25 settembre.

Un classico cruciverba rivisitato in chiave elettorale, in cui tra riferimenti storici e punti del programma, ci si può rilassare sotto l’ombrellone, trovando le parole chiave per “mandare a casa Pd e Cinque Stelle”.

In distribuzione anche cinque matite, simili a quelle copiative in uso nei seggi, brandizzate “Giorgia Meloni presidente”. L’appuntamento è domenica 21 agosto, dalle 10 alle 13, all’incrocio tra Viale dei Tritoni e Lungomare dei Tirreni.