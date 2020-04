FdI Tarquinia: “Alta Velocità: la nostra provincia abbandonata dal Pd e dai 5 Stelle”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Ci auguriamo una forte presa di posizione di contrarietà da parte del Presidente della Provincia Nocchi e dal Consigliere Regionale 5 stelle Silvia Blasi.

Credevamo fosse una battaglia comune e trasversale ma i fatti oggi dimostrano il contrario; la Regione di Zingaretti ignora la fermata di Orte per la TAV preferendo la provincia di Frosinone.

Una battaglia iniziata anni fa per un’opportunità, quella dell’alta velocità, che avrebbe sicuramente costituito un volano straordinario per l’economia ed il turismo dell’intera area della Tuscia, una zona ricchissima di potenziale.

Il lavoro congiunto di questi anni tra parlamentari, amministratori, associazioni e tanti cittadini speranzosi è stato reso vano dalla scelta di ripiegare sulla Provincia di Frosinone.

Fdi Tarquinia sarà sempre in prima linea contro queste scelte che danneggiano il nostro territorio a maggior ragione in questo momento in cui si aspettano soluzioni per rimettere in moto subito l’economia della Tuscia.

Fratelli d’Italia Tarquinia