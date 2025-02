Febbraio alla scoperta della Tarquinia medievale con un programma di eventi culturali

Febbraio ricco di appuntamenti culturali e di divulgazione a Tarquinia: l’Assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca e Archivio promuove infatti un ciclo di iniziative dedicate alla scoperta della Tarquinia medievale. Durante il mese appena iniziato, cittadini e visitatori potranno partecipare a visite guidate, laboratori gastronomici e un gioco di ruolo interattivo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico della città.

Visite guidate tra arte e storia

Il 2 e il 16 febbraio, con partenza alle 10 da Palazzo Vitelleschi, si svolgeranno due visite guidate intitolate “Al tramonto del Medioevo. Corneto e il suo cardinale”. Curate da Isa Bianchi, le visite porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del centro storico, legati alla mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”. Il percorso prevede tappe presso il duomo, la chiesa di Santa Maria in Castello, il palazzetto di Santo Spirito, sede dell’archivio storico comunale, e la sala degli affreschi del palazzo comunale. La mostra, che espone il capolavoro di Filippo Lippi, resterà aperta al Museo Nazionale Archeologico fino al 4 marzo 2025.

Laboratorio gastronomico e sapori del Medioevo

Il 22 febbraio alle 15, presso l’infopoint della Barriera San Giusto, si terrà il laboratorio “A Carnevale nel Medioevo: il cibo di grasso”, un appuntamento dedicato alla cucina storica. La cuoca Vittoria Tassoni guiderà i partecipanti in un viaggio tra antiche ricette e sapori tipici dell’epoca, in collaborazione con l’azienda agricola “Ape Velka” e l’erboristeria “Mirtilli e Merletti”. Un’occasione per riscoprire la tradizione gastronomica medievale e comprendere l’evoluzione delle abitudini alimentari nel corso dei secoli.

Gioco di ruolo interattivo nell’archivio storico

L’ultimo appuntamento del programma si svolgerà il 23 febbraio alle 15, presso l’archivio storico comunale di Piazza Titta Marini. In questa occasione, i partecipanti saranno coinvolti in un gioco di ruolo interattivo condotto da Luca Polidoro, esperto di beni archivistici e librari. L’evento offrirà un’esperienza immersiva, permettendo ai presenti di approfondire la storia di Tarquinia attraverso un’attività coinvolgente e formativa.

Per maggiori informazioni su costi e modalità di partecipazione è possibile contattare il numero 0766.849282 o scrivere a turismotarquinia@gmail.com. Le prenotazioni possono essere effettuate anche online al link https://tinyurl.com/tarquinia-biglietti.

Tarquinia medievale – Programma di febbraio

Date: 2, 16, 22 e 23 febbraio 2025

Luoghi: Palazzo Vitelleschi, centro storico, Infopoint Barriera San Giusto, Archivio storico comunale

Attività: Visite guidate, laboratorio gastronomico, gioco di ruolo interattivo

Info e prenotazioni: 0766.849282 – turismotarquinia@gmail.com

Prenotazioni online: https://tinyurl.com/tarquinia-biglietti