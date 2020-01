Festa del Tiramisù: da oggi al 2 febbraio a Eataly a Roma tre giorni dedicati alla dolcezza

Una festa tutta dedicata al tiramisù, forse il dolce più amato in Italia, in uno dei punti di riferimento della gastronomia italiana nel mondo, Eataly, in particolare nella sua sede romana a Ostiense.

E’ quanto avverrà da oggi, venerdì 31 gennaio, a domenica 2 febbraio, con tante pasticcerie romane e non solo che proporranno ai visitatori le loro interpretazioni del tiramisù.

Curiosi di assaggiare e golosi di dolce? Ecco cosa vi serve di sapere: venerdì si entra dalle 17 e 30 alle 23 e 30, poi sabato dodici ore di dolcezza dalle 11 e 30 alle 23 e 30, infine domenica ultimo giorno dalle 11 e 30 alle 21 e 30.

L’ingresso è gratuito, si paga per ogni assaggio mediante un sistema a gettoni da acquistare alle casse: il singolo gettone costa 2 euro, 10 a 18 euro, 22 a 40 euro. Qui l’elenco delle pasticcerie presenti.