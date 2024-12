Festa dell’Immacolata, nella Viterbo Sotterranea visite guidate e degustazioni non-stop

Giornata di festa, quella dell’Immacolata, e opportunità per vivere la Viterbo Sotterranea che, in occasione dell’8 dicembre, propone ai visitatori un programma ricco di eventi e attività, con ingresso da Tesori d’Etruria, in Piazza della Morte, dalle 10 alle 20.

Le visite guidate alla Viterbo Underground e alla città medievale accompagneranno i turisti alla scoperta di tesori nascosti e della storia della città. A Tesori d’Etruria, possibilità di degustazioni gratuite di prodotti tipici della Tuscia e, per i più piccoli, memo-game ideati dalla Viterbo Sotterranea: un modo ludico ed educativo per esplorare i luoghi magici del popolo etrusco.

Mostra di gioielli etruschi artigianali

In vista delle festività natalizie, inoltre, la Viterbo Sotterranea si veste a festa e inaugura una scintillante mostra dedicata a monili e gioielli etruschi: bracciali, collane e orecchini, realizzati artigianalmente secondo i modelli dell’antica arte etrusca, saranno esposti a partire dal giorno dell’Immacolata e per tutto il periodo natalizio con lo staff a disposizione per illustrare i metodi di lavorazione, i materiali utilizzati e le curiosità legate a questi preziosi manufatti.

Tour medievali e percorsi emozionanti

Gli appassionati di storia potranno partecipare agli esclusivi Tour Medievali per scoprire segreti e curiosità dell’antica città etrusca e medievale, passeggiando nel centro storico tra racconti e aneddoti. Da non perdere, infine, la visita al Museo Storico-Didattico dei Cavalieri Templari e ai nuovi percorsi sotterranei. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Tesori d’Etruria al numero 338 861 8856 o 0761 220 851, inviare un’e-mail a welcome@tesoridietruria.it o visitare il sito ufficiale www.tesoridietruria.it.