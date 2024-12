Festa dell’Olio e dell’Olivo, a Montefiascone un weekend di gusto e sapori

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Montefiascone si celebrano le tipicità locali: due giorni con la Festa dell’Olio e dell’Olivo, presso il Prato Giardino comunale in Piazzale Roma, grazie all’organizzazione dalla rete di imprese Montefiascone in Vetrina e al finanziamento dalla Regione Lazio, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune.

Degustazioni, show cooking e conferenze

La manifestazione si apre sabato 14 dicembre alle ore 15 e 30 con gli interventi della presidente di Montefiascone in Vetrina Alessandra Di Tommaso, della sindaca Giulia De Santis e di Vincenzo Peparello di CAT Sviluppo Imprese Management: nel pomeriggio una serie di degustazioni guidate curate da esperti come Piero Palanti, Stefano Asaro e Stefano Polacchi, affiancate dallo show cooking di Marco Ceccobelli e dalla preparazione di cocktail all’olio EVO a cura di bar locali. Domenica 15 dicembre alle 10 una dimostrazione di potatura degli olivi seguita, alle 11 e 30, dalla conferenza sulle proprietà nutrizionali dell’olio EVO tenuta da Benedetta Pagliaccia. Nel pomeriggio lo show cooking di Emanuela Costantini, un Ice Cream Show con gelato all’olio EVO e una degustazione finale guidata da Diana De Santis.

Visite guidate al centro storico

In entrambe le giornate sarà possibile partecipare a una visita guidata al centro storico di Montefiascone intitolata Montefiascone: storia e sapori d’olio. La partenza è prevista alle ore 15 e 10 dall’ufficio turistico con arrivo alle 16 al Prato Giardino per la degustazione guidata. Per informazioni e prenotazioni: 0761.832060, 349.3619681 o via e-mail all’indirizzo ufficioturistico.montefiascone@gmail.com.