Festa e solidarietà a Tarquinia con l’autoemoteca Avis: in piazza Cavour raccolte 33 sacche di sangue

Mattinata di festa e solidarietà quella di ieri in piazza Cavour, a Tarquinia: merito della locale sezione dell’Avis e dei donatori che, con la consueta generosità, hanno compiuto un gesto semplice quanto prezioso, quello del donare il sangue.

In questa particolare occasione prenatalizia, l’autoemoteca dell’Avis ha lasciato la consueta sede all’interno del cortile dell’ospedale per trasferirsi nella suggestiva cornice di piazza Cavour, ai piedi del museo e del teatro comunale. La scelta, mirata ad avvicinare più persone alla donazione del sangue, ha riscosso un piacevole successo, rendendo questa giornata un appuntamento solidale dal forte valore simbolico in vista del Natale.

33 sacche raccolte, tra nuovi e “storici” donatori

Il risultato della giornata è stato di ben 33 sacche raccolte, di cui sei provenienti da nuovi donatori che hanno scelto di aderire per la prima volta a questo gesto di solidarietà. Un traguardo importante per la sezione di Tarquinia, che rinnova l’impegno nel sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue

Ringraziamenti e un omaggio per i donatori

Per rendere l’iniziativa ancora più speciale, ogni donatore ha ricevuto un gustoso omaggio: una bottiglia di vino offerta dall’azienda agricola Massimo Tosoni. La sezione Avis di Tarquinia ha espresso gratitudine al Comune di Tarquinia, al direttore artistico del teatro Giancarlo Capitani per l’ospitalità degli spazi e all’agenzia Magrini per il supporto nelle colazioni, oltre che all’azienda Tosoni. Un ringraziamento che si estende a tutti i donatori che hanno reso questa giornata un esempio concreto di altruismo.