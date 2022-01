“Finalmente una regolamentazione dei parcheggi in zona Muratella!”: a manifestare soddisfazione è una residente della zona, Valentina Viola, che spiega come il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ha messo decisamente ordine in un tratto di strada, quello di via Cardinal Angelo Quaglia, precedentemente in balia del traffico e della sosta selvaggia. “Un grazie mi sento di rivolgerlo all’amministrazione – continua la residente – in particolare il sindaco e l’assessore Cerasa, e agli uffici comunali competenti, a partire da Sandra Meloni”.