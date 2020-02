Forieri su punizione: il Tarquinia Calcio batte il Vetralla in zona Cesarini

Riceviamo e pubblichiamo

Forieri con una splendida punizione ad una manciata di minuti fa esplodere il Bonelli e regala al Tarquinia la vittoria.

Bella partita quella vista a Tarquinia, giocata da entrambe le squadre a viso aperto: il Tarquinia da subito prende il pallino del gioco facendo girare la palla e cercando l’imbucata giusta, il Vetralla gioca più in verticale ma non crea grandi pericoli, solo qualche apprensione per la difesa di casa che è sempre molto attenta. Il Tarquinia dal canto suo crea qualche occasione con Rosati su cross di Donninelli, ma il portiere respinge; ci prova Forieri su calcio piazzato, ma la traversa gli nega il goal; tocca anche a Barcaroli e Tamiri con tiri da fuori ma l’estremo difensore Vetrallese fa buona guardia.

La più nitida palla goal il Tarquinia la trova nel finale di primo tempo, con Forieri che salta il diretto avversario e mette in mezzo un rasoterra che prima Rosati poi Barcaroli non riescono a spingere in rete, così le squadre vanno al riposo sullo zero a zero.

Nel secondo tempo la musica non cambia: è sempre il Tarquinia a fare la partita con un Vetralla molto attento e pronto a ripartire. Tra i padroni di casa sono i soliti Tamiri, Suriano e Arcorace a provarci da fuori senza successo. Il Tarquinia trova pure il goal con Rosati, pronto a ribattere una respinta corta del portiere su tiro di Barcaroli, ma l’arbitro annulla per fuori gioco dell’attaccante blugranata nell’incredulita generale. La partita si avvia verso la fine quando al 43′ Rosati guadagna un fallo dal limite: sulla palla si presenta Forieri che questa volta batte il portiere vetrallese. Finisce così con la vittoria Tarquiniese che continua la sua corsa.

“Oggi i ragazzi sono stati bravi nel crederci fino all’ultimo – il commento dello spogliatoio blugranata – sapevamo che il Vetralla era un avversario tosto ma la nostra voglia di vittoria è prevalsa su tutto”.

Tarquinia vs Vetralla 1-0

Reti: 43′ st Forieri

Tarquinia: Paracucchi Ciurluini Tomassini Ventolini(10 st Fabiani) Donninelli(42 st Martelli) Arcorace Suriano Tamiri Rosati Forieri(45 st Tornato) Barcaroli(18 st Rapaccioni). A disp Spaziani Battellocchi Zacchei Palumbo Fattori. All Blasi/Distefano

Vetralla: Michelini Silvani Pasquinelli(48 st Marci) Dellemonache(10 st Massaro) Masci Valeriani(40 st Spolverini) Frontoni Coconi Coletta Tomassini(23 st Mancuso) Polidori(2 st Romagnioli). A disp Santella Carloni Pistonami. All Frontoni

Angoli 5-3. Ammonizioni: Ventolini Barcaroli(Tar). Silvani Dellemonache Frontoni Massaro Romagnoli Mancuso(Vet). Note: cielo coperto terreno in buone condizioni spettatori 130 circa