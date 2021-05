Fratelli d’Italia, nuovo weekend di tesseramento con i gazebo in tutta la provincia di Viterbo

Riceviamo da Fratelli dItalia e pubblichiamo

Nuovo weekend di tesseramento per Fratelli d’Italia. Dopo lo straordinario successo della scorsa settimana, con tantissime sottoscrizioni raccolte, tornano, in molti comuni della Tuscia, i gazebo per la campagna adesioni.

L’entusiasmo crescente nei confronti del partito di Giorgia Meloni, con numeri straordinari che si registrano a livello nazionale, si riflettono anche in ambito locale, dove si moltiplicano nuovi circoli in ogni paese della provincia e le iniziative sul territorio come, appunto, i gazebo in piazza.

Sabato mattina ci si potrà tesserare a Sutri, dalle 9 alle 13 a, Piazza del Comune a Vejano in Corso Matteotti dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, a Tarquinia dalle 17 alle 19 in Piazzale Europa, a Capodimonte dalle 15.30 alle 20 Rotonda Lungolago

Domenica a Marta dalle 9 alle 12.30 presso Lungolago Marconi e a Nepi dalle 10 alle 13 in Piazza XX Settembre Oltre alle forme tradizionali, Fratelli d’Italia, in ottemperanza alle prescrizioni anti covid, ha messo a disposizione anche il gazebo digitale: un ulteriore strumento oltre alle consuete formule cartacee, che permette il tesseramento in qualsiasi parte d’Italia attraverso il link specifico: https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it, senza alcun contatto o scambio di penne ma attraverso l’ausilio di un operatore “virtuale”.