Gemellaggio Tarquinia-Volterra e Notte in Bianco: a Tarquinia lunedì e martedì inediti con il DiVino Etrusco

Una delle grandi novità dell’edizione 2022 del DiVino Etrusco: due serate speciali, in programma lunedì 22 e martedì 23 agosto, per prolungare l’esperienza di degustazione, concentrandosi su alcuni aspetti territoriali specifici, legati in particolare alle aziende tarquiniesi.

Nella serata di lunedì 22 agosto, dal titolo “Affinità Etrusche”, si celebrerà un gemellaggio enogastronomico tra le città di Tarquinia e Volterra, con, alle 21 e 30 all’auditorium San Pancrazio, l’incontro istituzionale tra i sindaci delle due città e, a seguire, una degustazione dal titolo “Tarquinia e Volterra un dialogo mai interrotto nel segno degli Etruschi”, oltre a un percorso di degustazioni – aperto dalle 20 alle 24 – tra Piazza Matteotti e l’Alberata Dante Alighieri, con oltre venti vini e i prodotti tipici di Tarquinia e Volterra. Non mancherà qualche tocco di animazione musicale: dalle 19, dj set all’Alberata Dante Alighieri con Black Snake Moan, e band itinerante lungo il percorso.

Martedì 23, invece, serata tutta tarquiniese con la “Notte in Bianco – DiVin Tarquinia e Saldi Divini”, che metterà a disposizione dei visitatori sedici vini delle cantine di Tarquinia nelle postazioni di piazza Cavour, Alberata Dante Alighieri, piazza dell’Erbe, Piazza Duomo e via Mazzini. Alle 21 e 30, poi, degustazione guidata da Carlo Zucchetti.

Per entrambi gli appuntamenti, ticket a € 10,00, calice e tracolla inclusi. Il DiVino Etrusco – organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia – proseguirà lunedì con una serata speciale dedicata ai vini delle città di Tarquinia e Volterra e, nello specifico, martedì, con un evento incentrato su quelli della città tirrenica.