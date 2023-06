“Gio. Benedetto Castiglione Genovese – Il Grechetto a Roma”: domani a Palazzo Barberini la presentazione del volume di Francesco Rotatori

(amv) “Gio. Benedetto Castiglione Genovese – Il Grechetto a Roma” a cura del tarquiniese Francesco Rotatori e Anna Orlando sarà presentato domani, 7 giugno, alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo Barberini a Roma. Introduce Flaminia Gennari Santori Direttrice delle Gallerie nazionali di Arte Antica. Intervengono Claudio Strinati, storico dell’arte e segretario generale dell’Accademia Nazionale di San Luca e Caterina Volpi della Sapienza di Roma.

“Questa è un’occasione davvero straordinaria, per presentare al meglio il mio volume – riferisce il prof. Francesco Rotatori – nato dalla tesi di dottorato, che si concentra sull’attività romana di questo prolifico artista del 600. Affascinante pittore, straordinario disegnatore e incisore, inserito nella cosiddetta corrente del dissenso, già dallo storico dell’arte Luigi Salerno (1970). Il volume si candida in realtà ad essere una sorta di monografia per questo artista, talmente vasti sono i campi che l’artista indaga, non si limita infatti all’analisi soltanto dei due periodi che l’artista trascorse a Roma, ma allarga le indagini anche ai periodi precedenti e successivi, arrivando anche ad analizzare l’attività del fratello Salvatore e del figlio Giovanni Francesco. Non essendoci una monografia il volume si candiderebbe ad un’analisi completa e costituirà quindi un tassello fondamentale per lo studio della pittura barocca non solo genovese ed italiana ma addirittura europea per gli anni a venire”. “Ringrazio tutti coloro che interverranno, i relatori , – conclude Rotatori – la co curatrice del volume Anna Orlando e a tutti coloro che hanno collaborato”.