Giornata contro la violenza sulle donne, a Bolsena un fine settimana di impegno e riflessione

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, la Pro loco Bolsena e l’Amministrazione comunale dedicano un fine settimana di impegno e riflessione, con iniziative di sensibilizzazione organizzate in collaborazione con il Club per l’Unesco Viterbo Tuscia e l’Accademia Barbanera e patrocinate dall’Unione pro loco italiane (Unpli). Il 25 novembre, al quartiere Castello, alle 11, sarà inaugurata una panchina rossa, con letture di Fabio D’Amanzio, Candida Proietti e Manuela Menichelli. Al Piccolo Teatro Cavour, alle 17, si terrà “Donna, donna, donna!”, spettacolo a ingresso libero di poesie, letture e musica con Eleonora Parmigiani, musiche di Federico Quattranni a cura dell’Accademia Barbanera, con la direzione artistica di Fabio D’Amanzio. Il 26 novembre, sempre al Piccolo Teatro Cavour, sarà rappresentato lo spettacolo gratuito “Pensando a te”, per la regia di Fabio D’Amanzio e la partecipazione della soprano Simonetta Chiaretti e del percussionista Fernando Violle, con letture di testi scritti dall’esperta internazionale in cooperazione allo sviluppo Violante Tomei, musiche di Massimo Pasquini e Tommaso Dottarelli.