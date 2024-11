Giornata contro la violenza sulle donne, al teatro Lea Padovani di Montalto un evento di riflessione e sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il Comune di Montalto di Castro organizza un’importante iniziativa che si terrà venerdì 22 novembre alle ore 18 presso il Teatro Comunale Lea Padovani: un evento pensato per onorare la memoria delle vittime di femminicidio, con una rappresentazione che vuole dare voce e colore alle donne, madri, figlie e sorelle che hanno perso la vita a causa della violenza di genere. L’incontro si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza di fermare ogni forma di violenza contro le donne.

Un’iniziativa condivisa dalla comunità

L’evento è frutto di una collaborazione tra il Comune di Montalto di Castro, i Comitati di Quartiere, la ProLoco Montalto e Pescia, le Pink Lady, l’Associazione culturale Musicastro e il CAG Centro Aggregazione Giovanile. Grazie al contributo di queste realtà locali, l’iniziativa si prefigge di coinvolgere tutta la comunità in un momento di riflessione, sensibilizzazione e cultura. Un’iniziativa corale che raccoglie il sostegno di molte persone e organizzazioni, tutte unite per combattere la violenza di genere e per ricordare le donne che non ci sono più.

Un momento di riflessione e impegno sociale

La moderatrice dell’evento, Dott.ssa Elena Penzavalli, guiderà il pubblico attraverso un programma che mira a rendere visibile l’impatto della violenza sulle donne e la necessità di un cambiamento culturale profondo. Con l’aiuto della musica, delle parole e delle testimonianze, l’evento vuole essere un segno tangibile di solidarietà e di lotta contro il femminicidio. Un’occasione per ricordare tutte le donne che hanno subito violenza e per rafforzare l’impegno collettivo nella prevenzione e nel contrasto di questa piaga sociale.