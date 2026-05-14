Giornata ecologica a San Giorgio: pulizia di pineta e spiaggia il 24 maggio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio promuove una giornata ecologica dedicata alla pulizia della pineta e della spiaggia del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e associazioni sull’importanza della tutela ambientale e della cura degli spazi comuni.

L’appuntamento è fissato per il 24 maggio 2026, con ritrovo previsto tra le ore 9 e le 9.30 presso la pineta di San Giorgio.

Coinvolti cittadini, volontari e associazioni

L’iniziativa nasce come momento di partecipazione civica e collaborazione territoriale. Per questo il Consorzio ha rivolto l’invito anche ai consorzi limitrofi, alle associazioni ambientaliste, ai volontari e a tutti i cittadini interessati a contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente.

“Prendersi cura della pineta e della spiaggia significa tutelare un patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità – dichiara la presidente del Consorzio, la dottoressa G. Conigliello –. Attraverso questa iniziativa vogliamo promuovere senso civico, collaborazione e attenzione verso il nostro territorio”.

Materiali e attività coordinate durante la mattinata

Nel corso della giornata saranno messi a disposizione i materiali necessari per la raccolta dei rifiuti e verranno organizzate attività coordinate nelle diverse aree interessate dall’intervento.

Il Consorzio auspica una partecipazione ampia e condivisa, sottolineando come la tutela ambientale rappresenti una responsabilità collettiva e un valore da trasmettere alle future generazioni.