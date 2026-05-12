Soggiorni estivi per minori con disabilità, aperto il bando del Distretto VT2

Il Comune di Tarquinia rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative ai soggiorni estivi per minori con disabilità – anno 2026, promossi nell’ambito del Distretto sociale VT2.

L’iniziativa è rivolta ai minori con disabilità di età compresa tra 0 e 17 anni, residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT2 e in possesso del verbale previsto dalla Legge 104/1992, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 oppure comma 3.

Chi può partecipare

Possono accedere al servizio i minori già in carico da almeno sei mesi ai servizi socio-sanitari, salvo diverse valutazioni dei servizi competenti legate agli obiettivi terapeutici, riabilitativi o di inclusione del progetto vacanza.

Sono inclusi:

minori con disabilità già inseriti in servizi residenziali, semiresidenziali o non residenziali;

minori con disagio psichico seguiti dai servizi di Neuropsichiatria infantile.

Le istanze saranno successivamente valutate dall’UVMD, che provvederà alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori necessari in rapporto agli utenti.

Scadenza e modalità di presentazione

Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza entro e non oltre le ore 13 del 22 maggio 2026.

La consegna potrà avvenire:

a mano presso il protocollo del Comune;

tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune di residenza, indicando nell’oggetto:

“DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI D.G.R. LAZIO n. 168/2026 – Distretto sociale VT2”.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Distretto sociale VT2 e sul portale istituzionale del Comune di Tarquinia.