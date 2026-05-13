Tarquinia, nel weekend inizia il Palio dell’Anello: modifiche a viabilità e ZTL nel centro storico

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’ordinanza relativa alle modifiche temporanee della viabilità in occasione della Rievocazione Storica delle Contrade e del Palio dell’Anello 2026.

I provvedimenti riguarderanno diverse aree del centro storico nei giorni 15, 16, 22 e 23 maggio 2026, con divieti di transito, sosta con rimozione forzata e modifiche agli orari della ZTL e dell’area pedonale urbana.

Gli appuntamenti del Palio 2026

Il programma della manifestazione prevede:

15 maggio: Cerimonia di apertura;

16 maggio: Rievocazione Storica;

22 maggio: Gara di Arco Storico;

23 maggio: Corteo e Palio dell’Anello.

Le modifiche del 15 maggio

Dalle ore 18 alle 24 sarà istituito il divieto di transito e sosta in diverse vie e piazze del centro storico, tra cui:

Piazza Cavour;

Corso Vittorio Emanuele;

Via delle Torri;

Piazza Matteotti;

Piazza Nazionale;

Piazza Trento e Trieste.

La ZTL verrà anticipata alle ore 19.30 fino alle ore 4 del giorno successivo.

Le limitazioni del 16 maggio

Per la Rievocazione Storica scatteranno divieti di sosta dalle ore 18 alle 24 lungo il percorso del corteo, interessando:

Via di Porta Castello;

Piazza Duomo;

Via Mazzini;

Corso Vittorio Emanuele;

Via Garibaldi;

Via XX Settembre;

Via Umberto I;

Via Carducci;

Via delle Mura;

Piazza Belvedere;

Via Marconi;

Piazza Cavour.

Anche in questo caso la ZTL sarà anticipata alle 19.30 fino alle 4. La circolazione sarà sospesa limitatamente al passaggio della manifestazione.

Le disposizioni per il 22 e 23 maggio

Il 22 maggio torneranno i divieti di transito e sosta nel centro storico in occasione della Gara di Arco Storico, con ZTL anticipata alle 19.30.

Il 23 maggio, per il Corteo e il Palio dell’Anello, i divieti di sosta saranno attivi dalle ore 14 alle 21 nelle seguenti aree:

Piazza Cavour;

Via Umberto I;

Viale Luigi Dasti;

Piazzale Europa;

Via Tirreno;

Via dello Stadio.

L’area pedonale urbana di Corso Vittorio Emanuele sarà anticipata alle ore 14 fino alle 4 del mattino successivo.