Tarquinia, nel weekend inizia il Palio dell’Anello: modifiche a viabilità e ZTL nel centro storico

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’ordinanza relativa alle modifiche temporanee della viabilità in occasione della Rievocazione Storica delle Contrade e del Palio dell’Anello 2026.
I provvedimenti riguarderanno diverse aree del centro storico nei giorni 15, 16, 22 e 23 maggio 2026, con divieti di transito, sosta con rimozione forzata e modifiche agli orari della ZTL e dell’area pedonale urbana.
Gli appuntamenti del Palio 2026
Il programma della manifestazione prevede:
- 15 maggio: Cerimonia di apertura;
- 16 maggio: Rievocazione Storica;
- 22 maggio: Gara di Arco Storico;
- 23 maggio: Corteo e Palio dell’Anello.
Le modifiche del 15 maggio
Dalle ore 18 alle 24 sarà istituito il divieto di transito e sosta in diverse vie e piazze del centro storico, tra cui:
- Piazza Cavour;
- Corso Vittorio Emanuele;
- Via delle Torri;
- Piazza Matteotti;
- Piazza Nazionale;
- Piazza Trento e Trieste.
La ZTL verrà anticipata alle ore 19.30 fino alle ore 4 del giorno successivo.
Le limitazioni del 16 maggio
Per la Rievocazione Storica scatteranno divieti di sosta dalle ore 18 alle 24 lungo il percorso del corteo, interessando:
- Via di Porta Castello;
- Piazza Duomo;
- Via Mazzini;
- Corso Vittorio Emanuele;
- Via Garibaldi;
- Via XX Settembre;
- Via Umberto I;
- Via Carducci;
- Via delle Mura;
- Piazza Belvedere;
- Via Marconi;
- Piazza Cavour.
Anche in questo caso la ZTL sarà anticipata alle 19.30 fino alle 4. La circolazione sarà sospesa limitatamente al passaggio della manifestazione.
Le disposizioni per il 22 e 23 maggio
Il 22 maggio torneranno i divieti di transito e sosta nel centro storico in occasione della Gara di Arco Storico, con ZTL anticipata alle 19.30.
Il 23 maggio, per il Corteo e il Palio dell’Anello, i divieti di sosta saranno attivi dalle ore 14 alle 21 nelle seguenti aree:
- Piazza Cavour;
- Via Umberto I;
- Viale Luigi Dasti;
- Piazzale Europa;
- Via Tirreno;
- Via dello Stadio.
L’area pedonale urbana di Corso Vittorio Emanuele sarà anticipata alle ore 14 fino alle 4 del mattino successivo.