Tarquinia, nel weekend inizia il Palio dell’Anello: modifiche a viabilità e ZTL nel centro storico

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Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’ordinanza relativa alle modifiche temporanee della viabilità in occasione della Rievocazione Storica delle Contrade e del Palio dell’Anello 2026.

I provvedimenti riguarderanno diverse aree del centro storico nei giorni 15, 16, 22 e 23 maggio 2026, con divieti di transito, sosta con rimozione forzata e modifiche agli orari della ZTL e dell’area pedonale urbana.

Gli appuntamenti del Palio 2026

Il programma della manifestazione prevede:

  • 15 maggio: Cerimonia di apertura;
  • 16 maggio: Rievocazione Storica;
  • 22 maggio: Gara di Arco Storico;
  • 23 maggio: Corteo e Palio dell’Anello.

Le modifiche del 15 maggio

Dalle ore 18 alle 24 sarà istituito il divieto di transito e sosta in diverse vie e piazze del centro storico, tra cui:

  • Piazza Cavour;
  • Corso Vittorio Emanuele;
  • Via delle Torri;
  • Piazza Matteotti;
  • Piazza Nazionale;
  • Piazza Trento e Trieste.

La ZTL verrà anticipata alle ore 19.30 fino alle ore 4 del giorno successivo.

Le limitazioni del 16 maggio

Per la Rievocazione Storica scatteranno divieti di sosta dalle ore 18 alle 24 lungo il percorso del corteo, interessando:

  • Via di Porta Castello;
  • Piazza Duomo;
  • Via Mazzini;
  • Corso Vittorio Emanuele;
  • Via Garibaldi;
  • Via XX Settembre;
  • Via Umberto I;
  • Via Carducci;
  • Via delle Mura;
  • Piazza Belvedere;
  • Via Marconi;
  • Piazza Cavour.

Anche in questo caso la ZTL sarà anticipata alle 19.30 fino alle 4. La circolazione sarà sospesa limitatamente al passaggio della manifestazione.

Le disposizioni per il 22 e 23 maggio

Il 22 maggio torneranno i divieti di transito e sosta nel centro storico in occasione della Gara di Arco Storico, con ZTL anticipata alle 19.30.

Il 23 maggio, per il Corteo e il Palio dell’Anello, i divieti di sosta saranno attivi dalle ore 14 alle 21 nelle seguenti aree:

  • Piazza Cavour;
  • Via Umberto I;
  • Viale Luigi Dasti;
  • Piazzale Europa;
  • Via Tirreno;
  • Via dello Stadio.

L’area pedonale urbana di Corso Vittorio Emanuele sarà anticipata alle ore 14 fino alle 4 del mattino successivo.

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