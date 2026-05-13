A Tarquinia arriva la formazione continuativa: inglese e competenze digitali con Skysafe

A Tarquinia arriva la formazione continuativa: imparare davvero, un passo alla volta. Non il classico corso “mordi e fuggi”, ma un percorso costruito per crescere nel tempo, con costanza, pratica e risultati concreti. È questa la filosofia del nuovo progetto formativo lanciato da Skysafe a Tarquinia: una proposta pensata per bambini, ragazzi e adulti che vogliono investire seriamente sulle proprie competenze.

In un mondo dove inglese e competenze digitali sono sempre più indispensabili, nasce così un modello di “formazione continuativa” che punta a un apprendimento graduale ma solido, senza stress e con la possibilità di conciliare studio, lavoro e impegni quotidiani.

Inglese, informatica ed Excel tra i corsi proposti

Tra i percorsi proposti ci sono corsi di inglese per bambini e adulti, informatica generale ed Excel, con lezioni pratiche e incontri settimanali studiati per mantenere alta la motivazione e trasformare ciò che si impara in competenze reali.

Particolare attenzione è dedicata all’inglese, con programmi sviluppati per migliorare conversazione, comprensione e sicurezza nell’utilizzo della lingua. Per chi desidera ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale, Skysafe propone anche percorsi di preparazione agli esami Cambridge English.

Attenzione a bambini, famiglie e mondo del lavoro

L’obiettivo non è soltanto “seguire un corso”, ma creare un ambiente dove studenti e famiglie possano sentirsi seguiti, motivati e accompagnati nel proprio percorso di crescita.

Per i più piccoli, le lezioni vengono strutturate in modo dinamico e coinvolgente, attraverso attività interattive e momenti pratici che aiutano i bambini a imparare divertendosi. Per gli adulti, invece, i percorsi sono pensati per essere utili nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro, con competenze immediatamente spendibili.

“Imparare oggi, crescere sempre” non è solo uno slogan, ma un’idea concreta: costruire nel tempo capacità, sicurezza e opportunità.