Giornata speciale con i ragazzi della Cooperativa “Percorsi Zebrati” al Campo di Volo Tarquinia San Giorgio

Si è svolta sabato scorso presso il Campo di Volo Tarquinia in Località San Giorgio, gestito dal 1990 dalla “Associazione Volo Sportivo Tarquinia”, la giornata di avvicinamento al Volo Ultraleggero per i ragazzi con disabilità della Cooperativa “Percorsi Zebrati “.

L’appuntamento è stato innanzitutto un’ occasione di conoscenza tra i soci dell’associazione tarquiniese che da sempre svolge attività di promozione sociale del volo, inteso come un’ attività aperta a tutti e gli operatori della cooperativa, ad accompagnare dodici ragazzi che hanno potuto apprezzare un mondo fatto di macchine volanti.

Sono stati i piloti del club, praticanti questa disciplina da oltre un ventennio a presentare singolarmente ed in modo semplice i velivoli provenienti anche da altre aviosuperfici presenti sul nostro territorio approfittando dell’ occasione d’incontro; graditissima la presenza di un socio del club e del suo aereo blu dotato d’ impianto fumogeno, che ha scatenato in un decollo tutta l’euforia e l’ammirazione culminata in un applauso spontaneo.

I ragazzi non sono stati solo spettatori ma sono addirittura potuti salire a bordo dei velivoli e ” Fare un Giro “; ” Giro ” che si è trasformato in volo vero e proprio per gli operatori accompagnatori più coraggiosi, che con entusiasmo hanno accolto l’invito dei piloti del club a provare in prima persona un’emozione nuova, quella di staccare i piedi da terra a bordo di un aeroplano e un deltaplano messi a disposizione dal Club Tarquiniese per l’occasione.

La giornata si è conclusa con il rilascio di un attestato personalizzato ai singoli ragazzi, come ricordo di qualcosa che ci auguriamo abbia lasciato un buon ricordo e si possa ripetere presto, un arrivederci quindi alla prossima occasione, come auspicano i soci dell’ Associazione che gestisce il Campo di Volo Tarquinia in localita San Giorgio – https://campodivolosangiorgio.webnode.it/