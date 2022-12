Giovedì 15 dicembre si inaugura “Buttiamoci a Pesce”: il primo ospite nell’igloo sarà lo chef Bib Gourmand Gianluca Formichella del ristorante Forma￼

Riceviamo e pubblichiamo

L’attesa è finita: nel grande igloo di piazza Matteotti a Tarquinia si sta lavorando agli ultimi ritocchi per inaugurare 15 giorni di gusto, scoperta, curiosità e consapevolezza.

Giovedì 15 dicembre nella cupola geodetica realizzata in questi giorni proprio ai piedi del palazzo comunale della città tirrenica si apre infatti “Buttiamoci a Pesce” e per due settimane le parole chiave delle serate in città saranno mare, pescato, tipicità e biodiversità, con una schiera di chef stellati, esperti enogastronomici e aziende impegnate a presentare il proprio lavoro in tema di valorizzazione della tradizione e della tipicità e formazione di consumatori consapevoli.

Alle 17 e 30 l’inaugurazione della rassegna organizzata dal Comune di Tarquinia, grazie al contributo del FLAG GAC LAZIO NORD, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP Regione Lazio 2014/2020, con la collaborazione di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello, di VivaTarquinia, della Condotta Slowfood Costa della Maremma laziale e della FISAR.

Alle 18 e 30 il primo ospite d’onore della kermesse: nella cupola arriva chef Gianluca Formichella di Forma – ristorante di Civitavecchia recentemente inserito nella sezione Bib Gourmand della guida Michelin che segnala le realtà capaci di offrire un’esperienza culinaria di alta qualità a un prezzo ragionevole – per uno show cooking in abbinamento con i vini del DiVino Etrusco il cui protagonista sarà il pescato locale e di stagione, anche pesce povero spesso ritenuto di scarto e poco conosciuto ai più: una costante che guiderà tutto il percorso di scoperta di “Buttiamoci a Pesce”.

E subito dopo, alle 19 e 30, Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello inaugurerà il ciclo delle degustazioni guidate, accompagnando i presenti lungo un percorso di scoperta proprio dei vini che caratterizzano la celebre kermesse enogastronomica estiva nel centro storico di Tarquinia. Per prenotare la propria presenza agli eventi – numero di partecipanti limitato a 25 persone – si può contattare l’Infopoint Tarquinia allo 0766 849 282 o via mail scrivendo a turismotarquinia@gmail.com.