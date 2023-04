“Gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità psichiche o intellettive”: pubblicato il nuovo saggio di Luca Piras

di Anna Maria Vinci

Il dott. Luca Piras pubblica un nuovo saggio Gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità psichiche o intellettive. È stato pubblicato per i tipi dell’Editore Kappa di Roma il nuovo lavoro di Piras. La Prefazione è stata curata dalla Prof.ssa Viviana Langher, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il libro sarà tra breve presentato a Roma nelle associazioni e nelle cooperative di persone con disabilità che ne cureranno la diffusione e a cui Luca ha destinato ogni provento derivante dalla vendita. “Ho dedicato l’opera all’On. Giggi Daga compianto amico e stimato politico locale. – riferisce il dott. Luca Piras – il saggio affronta quali sono i motivi che rendono altamente problematico l’inserimento lavorativo delle persone portatrici di disabilità di tipo psichico o intellettivo. Quali sono i fattori e le dinamiche che ne possono determinare in maniera positiva o negativa gli esiti dei processi d’integrazione lavorativa”. Utilizzando la metodologia dei Casi Studio l’autore cerca di rispondere a queste domande mettendo a frutto la sua lunga esperienza lavorativa in tale ambito d’intervento. Il proposito conoscitivo della ricerca era quello di esplorare ed individuare la presenza di Fattori e di variabili importanti nella determinazione degli esiti, positivi o negativi, dei processi e delle dinamiche d’integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichiche e/o intellettive. In particolare per individuare sia la presenza di eventuali Fattori “avversivi” che di quelli “favorenti” rispetto a tali processi. Ogni caso-studio è stato analizzato per rilevarne le dinamiche presenti e per collocarle poi all’interno di un Modello esplicativo, composto da una struttura tipologica in Fattori causali. Le risultanze della ricerca possono costituire per gli operatori socio-sanitari, gli studiosi e i volontari sociali un’utile fonte di indicazioni operative e metodologiche per progettare e condurre diversamente tali tipi d’interventi. Luca Piras è sociologo e dottore in psicologia. Ha pubblicato numerosi studi scientifici sulla storia della Psichiatria, sulle dipendenze patologiche, sull’integrazione sociale, sul lavoro e le immigrazioni.

Ha lavorato molti anni nel Collocamento Mirato di Viterbo per le persone con disabilità e ha collaborato con l’ASL di Viterbo per la creazione e la conduzione dei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto per gli alcolisti, per i giocatori d’azzardo compulsivi e per i loro famigliari. Attualmente è Funzionario della Regione Lazio per le “Politiche sociosanitarie di prevenzione e contrasto alle dipendenze e alla grave emarginazione” nonché per l’inclusione sociale dei detenuti.