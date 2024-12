Gran Galà di Giocoleria al Teatro San Leonardo: una serata di arte e spettacolo per grandi e piccoli

Sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà il Gran Galà di Giocoleria: un evento pensato per affascinare il pubblico di tutte le età con performance che uniscono abilità tecniche, creatività e poesia. La serata, inserita nella rassegna natalizia del teatro, sarà condotta da Michele Marini, artista di stand-up comedy noto per il suo stile coinvolgente ed elegante.

Un cast di artisti di grande talento

Ad animare l’evento saranno quattro artisti di rilievo nel panorama delle arti performative. Andrea Corvo, formatosi all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, ha calcato palcoscenici prestigiosi in Europa, dal Festival di Avignone al Teatro Aurora di Malta. Jacopo Candeloro, in arte “Japo”, porta sul palco oltre vent’anni di esperienza come giocoliere ed equilibrista comico, con una formazione maturata tra Roma, Grugliasco e Madrid. Emanuele Marchione, conosciuto come “Moon”, si esibirà con le sue abilità di giocoliere e musicista polistrumentista, già apprezzate durante la sua partecipazione a Italia’s Got Talent. Completa il cast lo StreamDuo, con una performance di mano a mano che combina acrobazie e poesia in un’esibizione di grande impatto visivo.

Un evento reso possibile grazie al sostegno locale

Il Gran Galà di Giocoleria è parte di un programma natalizio ricco di appuntamenti al Teatro San Leonardo, pensato per coinvolgere il pubblico con proposte culturali di qualità. L’iniziativa è realizzata grazie al supporto di Unindustria, Studio Dentistico Sanna Cordella, Play Energia e Snals. Per informazioni, è possibile contattare il teatro al numero 366 878 2880 o tramite email all’indirizzo info@teatrosanleonardo.it.