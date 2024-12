“Grazie a chi, con piccoli gesti, aiuta le famiglie del territorio”: bilancio positivo per la raccolta alimentare

“Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine ai volontari e alle volontarie che che nonostante le pessime condizioni atmosferiche, sabato 14 dicembre hanno effettuato la raccolta alimentare allietati anche dalla presenza di Babbo Natale”: sono le parole di soddisfazione dell’Associazione di volontariato ALMA OdV al termine dell’iniziativa solidale dei giorni scorsi.

“Un ringraziamento particolare al Direttore e dipendenti del Mercato In’S di Tarquinia, che ci hanno permesso di installare un punto di raccolta, e a tutte le persone che, anche con piccoli gesti, ci hanno aiutato ad alleviare il momento di difficoltà di tante famiglie presenti sul nostri territori. Gli alimenti raccolti verranno in parte distribuiti presso l’Emporio Solidale presente a Tarquinia e il restante ad alcune famiglie. Il vostro contributo, ancora una volta, è stato fondamentale per aiutare chi è in difficoltà e per costruire una comunità più solidale e unita. Grazie di cuore e Auguri di Buon Natale”