Halloween a Tarquinia: il programma dell’evento di oggi, tra sfilate, feste e “Le vie dell’horror”

Tarquinia torna stasera, 31 ottobre, a vestire i suoi panni più spaventosi e divertenti e, con l’arrivo della sera, le tenebre accompagneranno i visitatori a passeggio per Halloween City.

Torna infatti il percorso horror “Le vie dell’horror” nel centro storico e, dalle 18, da piazza Nazionale si aprono le porte dell’esperienza a metà tra divertimento e paura nei violi e sotto le torri della città: passeggiando tra via Antica, via San Martino e via degli Archi vivranno momenti non consigliabili ai più suggestionabili o chi ha problemi cardiaci, un susseguirsi di sorprese e apparizioni, ricco di personaggi celebri della storia del cinema horror, a cui uno staff entusiasta sta lavorando da settimane

Ma la festa inizia prima: già dalle 15 sfilata di bambini in maschera a viale Bruschi Falgari, quindi alle 15 e 30 festa al piazzale Europa con animazione, truccabimbi, artisti di strada e dolcetti. Per chiudere, poi, in serata, con l’Halloween Party con dj set a piazza San Martino dalle 22 a mezzanotte e mezza.

L’evento è organizzato dal Comune di Tarquinia , il Cag centro di Aggregazione giovanile e il gruppo La Tribù Pirata, ideatori e organizzatori del percorso da brividi!