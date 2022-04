I Comuni di Pitigliano e Sorano lanciano il portale turistico Tuscan Trail dedicato al trekking delle Vie Cave

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Il trekking delle Vie Cave Etrusche, a Pitigliano e Sorano, è una straordinaria esperienza, tra storia e natura, che le due amministrazioni comunali hanno deciso di raccontare sul web, attraverso un unico nuovo portale.

Si chiama tuscantrail.com ed è stato presentato ai cittadini e agli operatori turistici dell’area del Tufo, nel corso dell’evento che si è svolto venerdì 8 aprile al teatro Salvini.

All’interno del sito internet i turisti trovano le mappe georeferenziate di tutti i percorsi delle vie Cave con le indicazioni altimetriche, ma anche informazioni di carattere storico e naturalistico ed i principali eventi che si svolgono nell’arco dell’anno nei due comuni.

“Abbiamo voluto promuovere le vie Cave di Pitigliano e Sorano come un unico sistema – sottolinea il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili – perché in questo modo vengono percepite, prima di tutto, dal turista che decide di visitare l’area del Tufo. Questo portale consente con pochi click di accedere a tutte le informazioni necessarie per affrontare in modo autonomo un’esperienza di trekking nel nostro territorio, non limitandosi al cammino ma approfondendo anche la conoscenza degli aspetti storici e naturalistici. I contenuti che popolano il portale sono stati scritti dalle guide turistiche ambientali, ovvero da quei professionisti che meglio conoscono la storia e i luoghi, e che li sanno raccontare in modo coinvolgente, tenendo conto dell’esperienza maturata a contatto con migliaia di visitatori. Per il Comune di Pitigliano è stato fondamentale, ai fini della realizzazione del sito internet, il lavoro di mappatura delle vie Cave portato avanti dall’assessore Alessio Celata e il lavoro dell’assessore Irene Lauretti sulla parte storica. L’idea, per il futuro, è quella di aggiornare i contenuti e di arricchirli in modo da renderlo a tutti gli effetti un portale di servizi al turista.”

“Siamo in presenza di un’utile collaborazione fra i Comuni di Sorano e Pitigliano – aggiunge il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – che punta alla valorizzazione di un bene fra i più importanti e preziosi, rappresentato dalle Vie Cave . Mi auguro che sinergie del genere possano ripetersi e credo che sia davvero necessario puntare in prospettiva ad una più forte collaborazione fra Sorano, Pitigliano e Manciano tenendo conto che l’intero territorio delle Colline del Fiora offre un patrimonio storico, culturale e ambientale sotto certi aspetti unico, basti pensare appunto alle Vie Cave, e comunque straordinario.”

Il progetto è stato finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nell’ambito del bando attuativo del Gal Far Maremma Misura 7 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi”, sottomisura 7.5. Il sito internet è stato realizzato da Hera srl; comunicazione del progetto a cura di Vivarelli Consulting. Nella foto di gruppo da sinistra a destra: (prima fila) Irene Belli, Elisabetta Peri, Irene Lauretti, Sabrina D’Angelo, (seconda fila) Carlo Vivarelli, Marco Bisdomini (Hera srl), Giovanni Gentili.