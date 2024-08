I Prog Rock Café, con agosto tornano le tradizioni della Pineta in Rock in un giovedì dedicato al progressive

Giovedì 8 agosto, La Pineta in Rock ospiterà una serata interamente dedicata al progressive rock. Sotto la veranda del noto stabilimento balneare di Tarquinia Lido, si esibiranno i Prog Rock Café, una band ormai di casa alla Pineta. Il gruppo riproporrà al pubblico appassionato il meglio del Rock Progressive italiano ed internazionale, con brani di Yes, Genesis, Marillion, King Crimson, Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Jethro Tull e Led Zeppelin, oltre a pezzi di Banco, PFM e New Trolls.

La magia della musica col boss Marco Marzi

La rassegna musicale, come ogni anno, è sapientemente curata dal boss Marco Marzi. Marzi, che non disdegna di fare qualche comparsata come guest riprendendo in mano la chitarra, ha già entusiasmato il pubblico giovedì scorso chiudendo l’esibizione degli Easy Deasy con “Highway to Hell”. Questa volta, ha scelto i Prog Rock Café, un gruppo apprezzato da anni dai frequentatori della Pineta, per offrire una serata di alto livello che conferma l’eccellenza musicale del locale, vero punto di riferimento per gli appassionati della zona.

Musica e pizza sotto le stelle

L’inizio dell’esibizione è previsto per le 22, con ingresso libero. Per chi desidera godersi appieno la serata, c’è la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta. È possibile prenotare i tavoli per cena chiamando il numero 0766 864 016 o il 348 852 97 00. Dopo la pausa per Ferragosto, la musica alla Pineta tornerà giovedì 22 agosto con l’esibizione di The Dark Side, cover band dei Pink Floyd.