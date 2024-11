Il 17 novembre alla Fattoria di Alice a Viterbo la presentazione del libro di Giacomo Di Costanza

Continuano gli appuntamenti culturali a Viterbo presso il Parco Agricolo Urbano della Fattoria di Alice in Strada Tuscanese, promossi dalle cooperative sociali Fattorie Solidali e Alicenova. Domenica 17 novembre 2024, alle ore 16.00, sarà ospite lo scrittore Giacomo Di Costanza, autore di “Come papaveri nella tempesta”. Un’opportunità speciale per scoprire di più sull’opera di questo autore tarquiniese, il cui libro ha ricevuto numerose recensioni positive dai lettori.

Un libro che racconta l’essenza umana

“Come papaveri nella tempesta” è una raccolta di sei racconti che esplora lo scorrere del tempo e i cambiamenti che attraversano le persone, mentre l’essenza profonda resta immutata. L’autore stesso descrive le sue storie come un viaggio tra fragilità e forza interiore: “Siamo tutti piccole anime fragili che lottano, soffrono, ridono, amano. Piccole anime fragili che resistono fianco a fianco, proprio come papaveri nella tempesta.”

Aperitivo a km 0 tra le bellezze della Fattoria di Alice

Durante l’incontro, gli ospiti potranno assaporare un aperitivo con prodotti locali a marchio Sémina, provenienti dalle attività di agricoltura sociale della fattoria. La partecipazione alla presentazione è gratuita, mentre l’aperitivo ha un costo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per bambini dai 6 ai 12 anni, e gratuito per i più piccoli sotto i 6 anni. Prenotazioni e informazioni al numero 335.8425703 (Barbara).