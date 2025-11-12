Il ciclocross torna protagonista a Tarquinia con il “Memorial Giorgio De Angelis”

Domenica 16 novembre 2025 l’area camper del Mandrione delle Saline ospiterà il “Memorial Giorgio De Angelis Tarquinia Cross”, seconda tappa del circuito regionale CX Lazio “Romano Scotti”. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Tarquinia – Sezione Ciclismo, richiamerà numerosi appassionati e atleti da tutto il Lazio, con oltre cento iscritti già confermati a pochi giorni dalla gara.

Il programma della giornata

Le gare prenderanno il via alle 9.30 con le categorie giovanili dai 12 anni in su — Junior, Master e Open — su un percorso interamente sterrato ricavato nell’area del Mandrione delle Saline. Nel pomeriggio, dalle 13.30, spazio ai più piccoli con la prova Short Track Baby Cup, riservata ai bambini dai 4 agli 11 anni. Un’intera giornata di sport e passione, nel segno della memoria e della tradizione ciclistica tarquiniese.

Patrocini e viabilità

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Università Agraria di Tarquinia, a conferma del valore sportivo e sociale dell’iniziativa. Per consentire lo svolgimento della gara sono previste modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata: qui il dettaglio delle modifiche alla circolazione.