“Il cielo in una stanza”: nel weekend dal primo al 3 settembre la mostra di Giusy Lauriola all’Auditorium San Pancrazio

Riceviamo dall’Associazione Culturale Tentativi d’Arte e pubblichiamo

L’Associazione Culturale Tentativi d’Arte Ns ha il piacere di presentare la mostra dell’artista visiva Giusy Lauriola dal titolo “Il cielo in una stanza” nell’Auditorium San Pancrazio a Tarquinia. L’esposizione a ingresso libero, sarà visitabile venerdì 1 e sabato 2 settembre, dalle ore 17.30 alle 20.00 e domenica 3 settembre 2023, dalle ore 15.30 alle 18.30.

Lauriola è un’artista visiva italiana che vive e lavora a Roma, città in cui è nata. La sua produzione è caratterizzata da soggetti carichi di simbolismo positivo e decisa potenza segnica. Negli ultimi anni, la produzione artistica di Giusy Lauriola prende vita da un’attenta contemplazione della realtà circostante, una profonda riflessione priva di filtri o pregiudizi, al di là del bene e del male, oltre il maschile e il femminile, in quel limbo tra conscio e inconscio che spesso l’ha condotta a porre domande sugli enigmi e le distorsioni del mondo, per cercare di cogliere e far risaltare sempre gli aspetti positivi che la circondano.

Tale percorso di ricerca si è tramutato in una tecnica pittorica che si sviluppa attraverso la stesura di diversi strati di colore, materia e resina e nel rapporto con il tratto segnico. Ogni strato è come un mantra che la conduce al raggiungimento dell’empatia con il reale anelato, sognato.

Le sue opere sono state esposte in Italia, Grecia, Siria, Francia, Principato di Monaco e Polonia. Tra le mostre più recenti: “Chiudi gli Occhi” all’Aranciera di San Sisto a Roma e nella galleria Artétika di Palermo, International Meetings of Contemporaryart a Villa Fiorentino, Sorrento nel 2023 e “Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole” nella Galleria Umberto Mastroianni, nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma nel 2021.

Nell’Auditorium di San Pancrazio, perfettamente integrate nell’ampio spazio espositivo, saranno in mostra circa una ventina di opere di grande e medio formato che provengono dai tre principali filoni che l’artista ha sviluppato negli ultimi anni: “Dialogo con la Natura”, “Atmosfere Sospese” e “Sentimenti Sospesi”.

L’Associazione Culturale Tentativi d’Arte Ns nasce su iniziativa del fondatore Hans Achtner e ha come scopo principale quello di presentare al pubblico artisti, italiani e stranieri, organizzando mostre ed eventi culturali di varia natura. Ulteriore intento è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di persone alla curiosità verso l’arte. Il bello può essere ovunque. L’obiettivo è quello di trovarlo e proporlo a chi non ha il tempo di cercare.