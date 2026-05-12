“Il corpo che resta”, al Museo archeologico di Civitavecchia una mostra tra Etruschi e arte contemporanea

Sarà inaugurata il prossimo 29 maggio, alle ore 17.30, al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, la mostra “Il corpo che resta. La prothesis nell’urna etrusca di Civitavecchia e le risonanze contemporanee”.

L’esposizione, curata da Lara Anniboletti e Alessandro Mandolesi con il contributo di Martina Corgnati, propone un percorso che mette in relazione archeologia e arte contemporanea attraverso il tema della rappresentazione funeraria. La mostra sarà ospitata al terzo piano del museo, che riaprirà parzialmente al pubblico proprio in occasione dell’evento, in attesa dell’inaugurazione completa prevista per il prossimo autunno.

Al centro una rara urna etrusca

Fulcro dell’esposizione è una rara urnetta della produzione funeraria ceretana raffigurante un personaggio maschile disteso su kline, elemento iconografico riconducibile ai celebri esemplari conservati al Louvre e al British Museum. Il reperto era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza e successivamente sottoposto a restauro e indagini diagnostiche prima della valorizzazione museale.

Attorno all’opera antica si sviluppa il dialogo con quattro lavori dell’artista Massimo Luccioli, riuniti sotto il titolo “Dalle ceneri cosmiche” e curati da Martina Corgnati, storica dell’arte dell’Accademia di Brera.

La riflessione sul linguaggio della memoria

L’esposizione costruisce così un ponte ideale tra passato e presente, affrontando il tema della morte, della memoria e della continuità simbolica attraverso linguaggi artistici differenti ma profondamente connessi.

L’accostamento tra il manufatto etrusco e le opere contemporanee invita il visitatore a riflettere sulla permanenza dei simboli funerari e sulla capacità dell’arte di raccontare il rapporto tra corpo, memoria e trascendenza nel corso dei secoli. La mostra rientra nelle attività della Direzione regionale Musei nazionali Lazio.