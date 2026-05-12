“Trovatemi Cesare!”, il cortometraggio di Valeria De Rosa girato a Tarquinia nel contest di Naba

C’è tanto di Tarquinia al centro di “Trovatemi Cesare!”, il cortometraggio firmato da Valeria De Rosa attualmente in concorso in un contest Instagram promosso dalla NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti, nell’ambito della Rome Film Awards dedicata alla sede romana dell’istituto.

Il progetto è stato interamente girato nella città etrusca e affronta, attraverso immagini e atmosfere contemporanee, il tema della comunicazione nell’epoca digitale, costruendo un racconto fatto di relazioni, silenzi e ricerca personale.

Un progetto che valorizza giovani e territorio

A rafforzare ulteriormente il legame con Tarquinia è la stessa regista Valeria De Rosa, originaria della città, che ha coinvolto nel progetto anche Gabriele Conti, contribuendo alla realizzazione di un lavoro che unisce sensibilità artistica e radicamento territoriale.

“Trovatemi Cesare!” si inserisce così nel panorama delle produzioni indipendenti che scelgono di raccontare e valorizzare luoghi, volti e professionalità locali, facendo di Tarquinia non soltanto uno sfondo scenografico, ma un elemento integrante della narrazione.

La mobilitazione social per sostenere il corto

In queste ore il cortometraggio sta cercando il sostegno del pubblico attraverso una campagna social legata al contest promosso dalla NABA.

L’invito rivolto agli utenti è quello di sostenere “Trovatemi Cesare!” commentando su Instagram riportando il nome del corto, per contribuire alla diffusione del progetto e aumentarne la visibilità nel circuito delle produzioni indipendenti.