Trasversale Orte-Civitavecchia, circa 300 addetti per meno di cinque anni: la nota di Eteria sui lavori tra Monte Romano Est e Tarquinia

Con la consegna ufficiale da parte di Anas, il Consorzio Eteria ha avviato oggi, 11 maggio 2026, i lavori del primo stralcio della tratta Monte Romano Est – Tarquinia della SS 675 “Umbro Laziale”, infrastruttura strategica destinata a completare il collegamento tra il porto di Civitavecchia e il nodo intermodale di Orte.

La commessa affidata a Eteria ha un valore di circa 252 milioni di euro, all’interno di un investimento complessivo Anas pari a 355 milioni. I lavori coinvolgeranno circa 300 addetti e avranno una durata prevista di poco inferiore ai cinque anni. Il progetto vede impegnati i soci del consorzio Eteria – Vianini Lavori, Itinera e ICOP – insieme alle aziende Vittadello Spa ed Edilmoder Srl.

Cinque chilometri di tracciato con gallerie e viadotti

L’intervento interesserà un tracciato di circa cinque chilometri in provincia di Viterbo, tra Monte Romano e Tarquinia, e sarà realizzato come strada extraurbana principale con doppia carreggiata e due corsie per senso di marcia.

Tra le opere previste figurano:

la galleria naturale “Monte Romano”, lunga circa 1,6 chilometri;

il viadotto “Fosso Lavatore” di 190 metri;

una galleria artificiale di circa 195 metri per il sottoattraversamento della SS1bis;

i nuovi svincoli di Monte Romano e Tarquinia.

Per limitare l’impatto sulla viabilità locale verrà inoltre utilizzata una rete separata dedicata esclusivamente ai mezzi di cantiere, evitando il passaggio attraverso il centro abitato di Monte Romano.

Bonifiche, archeologia e tutela ambientale

Prima dell’avvio dei lavori sono già state completate numerose attività preliminari, tra cui bonifiche da ordigni bellici, indagini archeologiche e interventi di tutela ambientale. Tra questi anche il reimpianto di 420 ulivi presenti lungo il tracciato interessato dall’opera.