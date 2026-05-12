Montalto di Castro ha festeggiato i 100 anni di Giovannina Andreoli

Montalto di Castro ha festeggiato ieri un traguardo speciale: i 100 anni di Giovannina Andreoli, cittadina molto conosciuta e amata dalla comunità locale. Per celebrare il secolo di vita della signora Giovannina, il sindaco Emanuela Socciarelli e il vicesindaco Annamaria Fabi le hanno fatto visita nella struttura che la ospita, portandole gli auguri ufficiali dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

Una giornata di festa e sorrisi

L’incontro si è svolto in un clima di grande emozione, simpatia e partecipazione, trasformandosi in un momento di festa condivisa attorno a una figura che rappresenta memoria e storia del territorio. Quando le è stato spiegato che il suo compleanno sarebbe stato celebrato anche virtualmente attraverso un messaggio pubblico, Giovannina Andreoli ha voluto affidare al sindaco e al vicesindaco un pensiero rivolto ai suoi concittadini.

Il messaggio di Giovannina ai suoi compaesani

“Desidero ringraziare di cuore i miei paesani per gli auguri e mandare a ciascuno di loro un caloroso abbraccio con molto affetto.” Parole semplici e sincere che hanno accompagnato una giornata speciale, vissuta con l’affetto delle istituzioni e della comunità di Montalto di Castro.