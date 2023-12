Il futuro del sistema sanitario in Italia: se ne parla a Tarquinia, il 15 dicembre con NO AD

Quali conseguenze per il già travagliato sistema sanitario con il rafforzamento del federalismo regionale in Italia? Il prossimo venerdì 15 dicembre, presso la Sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, si terrà un dibattito su un tema di rilevante attualità: l’autonomia differenziata.

L’incontro, in programma per le ore 17:00, vedrà la partecipazione di illustri relatori, ognuno portatore di prospettive e posizioni diverse sull’argomento. Tra loro, la prof.ssa Marina Boscaino, portavoce nazionale dei Comitati contro l’autonomia differenziata, la segretaria provinciale della CGIL Stefania Pomante, Maurizio Bizzoni, responsabile funzione pubblica Uil, Aurelio Neri dei Cobas Sanità e Giovanni Dinelli in rappresentanza della Cisl Viterbo.

Il tema dell’autonomia differenziata, che ha suscitato ampio interesse e dibattito a livello nazionale, sarà analizzato da diverse prospettive, permettendo ai partecipanti di approfondire la conoscenza dell’argomento e di confrontarsi con le posizioni dei relatori. L’iniziativa mira a promuovere una discussione aperta e informata sulla questione, coinvolgendo la comunità locale e offrendo uno spazio per esprimere opinioni e domande. Un appuntamento stimolante per coloro che desiderano comprendere meglio il dibattito sull’autonomia differenziata e le sue implicazioni per la comunità di Tarquinia e oltre.