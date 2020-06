Il lungo applauso di Tarquinia (e di Tiziano) per Alex: la città saluta il suo campione e tifa per Zanardi

Un lungo, lungo applauso, ripetuto più volte in una piazza Cavour al cui centro, davanti alla porta del Museo nazionale, erano tangibili l’emozione e la commozione di Tiziano Monti. L’atleta paraolimpico di Tarquinia sta ora pedalando alla volta di Fregene, ma i pensieri di tutti – in primis il suo – erano per Alex Zanardi, che lotta con la tenacia di cui ha dato più volte incredibile dimostrazione per superare anche l’ennesimo ostacolo, dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto ieri sulle strade di Pienza, proprio nel corso della staffetta di Obiettivo Tricolore che oggi avrebbe dovuto vivere a Tarquinia la sua festa.

Invece di festoso non c’è stato nulla, ma tanto colore, tanto affetto, tanto desiderio di Tarquinia di esprimere la sua stima per Tiziano e il suo appoggio ad Alex Zanardi, simbolo unico di forza e voglia di vivere. Così la città – tanti i cittadini giunti a piazza Cavour, oltre all’amministrazione comunale, ha salutato Alessandro Cresti, giunto in città, per poi applaudire la partenza di Tiziano – “scortato” da due ciclisti di Athletica Vaticana e da un gruppetto di ciclisti tarquiniesi – dopo le sue toccanti parole. “Difficile trovare le parole, ma penso che stare qui oggi sia un grande segnale che possiamo dare tutti assieme. – ha detto Tiziano nel cuore della piazza – Il più grande in bocca al lupo non va a me o Alessandro, ma va ad Alex che sta lottando con tutte le forze che ha, e ne ha tante e lo ha dimostrato varie volte. Ci ha insegnato a non mollare mai, ha dato tanta forza non solo a noi, nel nostro percorso di recupero, ma anche a chi lo ha semplicemente visto in TV: oggi il coraggio e la forza che lui ha dato a noi glieli restituiamo con un abbraccio virtuale. Forza Alex, siamo tuti con te!”.

“Dopo l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, i suoi compagni di staffetta hanno deciso di proseguire il percorso verso la tappa finale di Santa Maria di Leuca. La moglie Daniela e il figlio Niccoló sono con loro e li ringraziano per la voglia di non mollare in un momento così difficile. Il viaggio continua per Alex”: con questa nota Obiettivo 3 ha spiegato il desiderio della famiglia Zanardi di veder continuare la staffetta.