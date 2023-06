“Il Mare più Bello”, Legambiente e Touring Club assegnano tre vele a Tarquinia e Montalto: sono tra le migliori spiagge del Lazio

Tarquinia e Montalto di Castro sono tra le migliore spiagge del Lazio secondo “Il Mare più Bello 2023”, la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago edita da oltre vent’anni da Legambiente e Touring Club Italiano al termine di una selezione che, come la stessa Legambiente spiega, “passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli, premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili”.

Le due realtà costiere della Tuscia si fermano a tre vele, e nel Lazio solo Ventotene fa meglio, con quattro vele: stesso punteggio delle coste maremmane lo ottengono Sabaudia, Sperlonga, San Felice Circeo, Formia, Minturno, Ponza, Santa Marinella e Gaeta, con 2 vele Terracina, Anzio e Ostia.

“Le Vele – spiega Legambiente – sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti”.

Nel dettaglio, di Tarquinia vengono segnalati un discreto stato di conservazione del territorio e del paesaggio (due punti su cinque), una qualità dell’accoglienza e una sostenibilità turistica della località premiate anch’esse con due punti su cinque e infine la presenza di luoghi di interesse storico-culturale, musei, siti archeologici etc. Nessun punteggio per la pulizia del mare e delle spiagge, così come nella legenda su Tarquinia non sono presenti i simboli che contrassegnano i comuni che hanno promosso iniziative nel campo della gestione sostenibile adottato misure per ridurre la plastica monouso sul proprio territorio.

Per Montalto, tre punti su cinque in merito alla conservazione del territorio e del paesaggio, due su cinque per qualità dell’accoglienza e la sostenibilità turistica della località e i contrassegni per la pulizia del mare e delle spiagge, la presenza di luoghi d’interesse storico culturali e la promozione di iniziative nel campo della gestione sostenibile.

Sono ventuno le località che hanno ottenuto il vessillo più ambito delle Cinque Vele distribuite in sette regioni: la Sardegna quella più premiata, con ben sette località, quindi la Toscana con 4, la Puglia e la Campania con 3 e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con Tropea.