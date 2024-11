Il Mirandolina riletto in chiave contemporanea: un adattamento audace al Teatro San Leonardo di Viterbo

Sabato 23 novembre 2024, alle ore 21, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà un adattamento sorprendente di un grande classico della commedia italiana: Il Mirandolina, il cavaliere, il marchese e il conte. La compagnia Realtà teatrale Skenexodia porta in scena questa nuova versione dell’opera di Carlo Goldoni, con adattamento e regia di Luca Guerini, che trasforma il testo in una commedia attuale, ironica e brillante. Il cuore della pièce rimane il gioco di seduzione e potere, ma il contesto si sposta in un moderno centro massaggi gay, dove la figura di Mirandolina viene interpretata da un uomo, dando vita a dinamiche inedite e ambigue.

Un’interpretazione moderna e inedita dei personaggi

In questa versione contemporanea, i tradizionali ruoli femminili vengono sostituiti da personaggi maschili, mantenendo intatto il gioco di seduzione che caratterizza l’opera originale. La trama si sviluppa in un centro massaggi gay, gestito dal protagonista che si fa chiamare Mirandolina. Tra una seduta e l’altra, due clienti si contendono le sue attenzioni, mentre un terzo lo ignora, creando situazioni divertenti e colpi di scena che scatenano conflitti di potere e desiderio. La frase «Ah Fabrizio, io ti capisco invece. Chi può capire lui è davvero bravo…» riassume perfettamente l’essenza di questa rivisitazione: un duello di parole e sentimenti, dove i ruoli si confondono e il desiderio diventa il motore di tutto.

Una regia audace e fedeltà al testo di Goldoni

Luca Guerini, oltre a curare l’adattamento, firma anche la regia, riuscendo a mantenere una forte fedeltà al testo di Goldoni pur rielaborando i personaggi in chiave maschile. L’ambientazione di un centro benessere gay conferisce una nuova veste a un classico senza tempo, rendendo l’opera più attuale e accessibile, pur mantenendo intatta la sua intelligenza comica. Dopo il grande successo nelle città di Roma, Jesi e Falconara Marittima, lo spettacolo arriva a Viterbo, pronto a conquistare il pubblico con la sua freschezza e il suo spirito innovativo. Un evento che non mancherà di sorprendere e divertire gli spettatori, grazie anche al supporto di Unindustria, Studio dentistico Sanna Cordella, Play Energia e Snals.

Biglietti e Informazioni

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso la biglietteria del Teatro San Leonardo e sul sito di ArcheoAres (eventi.archeoares.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il teatro al numero 366 878 2880 o scrivere all’indirizzo email info@teatrosanleonardo.it. Non perdere l’opportunità di assistere a questa versione innovativa e coinvolgente di un capolavoro della commedia italiana!