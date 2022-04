Il personale della Polizia Postale della Polizia di Stato di Viterbo ha incontrato gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro

Riceviamo dall’ANPS di Tarquinia e pubblichiamo

Oggi 5 aprile 2022, il personale della Polizia Postale della Polizia di Stato di Viterbo ha incontrato gli studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Farnese “ di Montalto di Castro. Tema dell’incontro “Navigazione Sicura sul Web e Cyberbullismo”. .La Sezione A.N.P.S. di Tarquinia ringrazia pubblicamente il Vice Presidente Prof. ZANNONI Alessio e la coordinatrice Prof.ssa DI GENNARO Manila referente per il Bullismo per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata in occasione della giornata odierna ed a partecipare ad un progetto futuro sulla legalità.

Interessante la partecipazione degli studenti (circa 80) che durante gli incontri hanno formulato diverse domande ai poliziotti.

Da almeno sei anni, la Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Tarquinia intitolata al Dr. Vivenzio PERUZZI, organizza con l’ampia e sempre gradita disponibilità dei poliziotti delle varie specialità della Polizia di Stato, incontri con studenti delle scuole Secondarie di Primo Grado e scuole Superiori, con i quali vengono affrontati argomenti quali: Bullismo, Cyberbullismo, Pedopornografia, Navigazione sicura sul web, Educazione stradale, Scena del Crimine, Sostanze Psicotrope, Crimine ad alto impatto psicologico e presso il Centro Anziani di Tarquinia con il Tema “Truffa in danno di persone anziane”. Tante le scuole ed i paesi interessati, Tarquinia, Tuscania, Tolfa, Allumiere, Montalto di Castro e Marta.

Nel ringraziare il Sig. Questore di Viterbo, il Comandante la Sezione Polizia Postale di Viterbo, il Comandante la Sezione Polizia Stradale di Viterbo, il Presidente PALIANI, ribadisce il fatto che questi incontri devono avvenire più volte durante l’anno scolastico, per far conoscere quale sono le attività della Polizia di Stato nelle varie specialità ed avvicinare il cittadino sempre più alle Forze di Polizia che lavorano per renderci la vita sicura e nel rispetto delle norme.

Un plauso a questi poliziotti professionisti e professionali, che frequentando corsi di aggiornamento promossi dall’Amministrazione dell’Interno, riescono a prospettare la lezione a seconda dell’età degli studenti intervenuti, garantendone l’informazione sulle nuove normative vigenti.

Di fatto il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca) sul tema del bullismo e cyberbullismo coordina un tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di redigere un piano di azione integrato a realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle altre forze di polizia.

La legge 29.05.2017 n.71 definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana nella promozioni di attività preventive, ed educative. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, siano essi vittime o responsabili, nell’ambito scolastico.

Tanto è rilevante e dilagante questo fenomeno che ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia ed assumendo quindi un ruolo centrale.

Per gli incontri a tema “Educazione Stradale” a seguito del Comunicato della Commissione Europea n.389 del 20.07.2010, il personale della Polizia Stradale con queste tipologie di interventi, prepara gli utenti della strada e li aggiorna alle nuove normative, apportando un miglioramento circa l’educazione stradale.

Infine, ma non per ultimi, si ringraziano le Direzioni Didattiche che hanno contribuito notevolmente alla realizzazione di questo progetto sulla “Legalità”