Il Principe Felice arriva al Teatro San Leonardo: spettacolo per famiglie a Viterbo il 7 febbraio 2026

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17.30, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospita Il Principe Felice, spettacolo tratto dal racconto The Happy Prince di Oscar Wilde. La produzione propone una rilettura teatrale della celebre favola, pensata per il pubblico più giovane ma capace di coinvolgere anche gli adulti, affrontando temi universali attraverso un linguaggio poetico e accessibile.

Regia di Simone Precoma e stagione “A teatro in famiglia”

Lo spettacolo, inserito nella stagione “A teatro in famiglia” e diretto da Simone Precoma, mette al centro la storia del principe trasformato in statua e dell’incontro con una rondine in viaggio. Dal loro legame nasce un percorso fatto di solidarietà e attenzione verso gli altri. La regia lavora sull’essenzialità del racconto, valorizzando il contrasto tra apparenza e autenticità e restituendo una narrazione che parla di generosità, empatia e responsabilità sociale.

Un progetto nato dal lavoro della scuola di teatro

Il Principe Felice è anche il risultato di un percorso collettivo che coinvolge direttamente gli allievi della scuola di teatro, parte integrante della produzione. Lo spettacolo affronta argomenti come povertà, perdita e morte attraverso il linguaggio simbolico della scena, trasformandoli in occasioni di riflessione e crescita. I biglietti sono disponibili presso Underground e al Bistrot del Teatro, oltre che online.