Il sapore del mare nel cuore dell’estate: da “Porti via?” un weekend dedicato alla zuppa di crostacei

Il gusto pieno del sapore del mare della zuppa di crostacei per vivere alla grande il weekend di fine luglio, nel cuore dell’estate tarquiniese finalmente esplosa.

E a chi affidarsi per avere la garanzia di una zuppa speciale? Naturalmente a Bebi e al suo “Porti via?”: il locale di viale dei Navigatori, 100, a Tarquinia Lido, venerdì 26 e sabato 27 luglio propone a grande richiesta una due giorni dedicata ai crostacei. Necessità di prenotazione al 348 116 76 92. Senza dimenticare la consueta offerta per tutti i gusti di Bebi e del suo staff, da consumare sul posto o da asporto, che spazia in pietanze per tutti i gusti.