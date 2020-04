Il turismo in quarantena: con Claudia Moroni le passeggiate virtuali tra le bellezze di Tarquinia

Una serie di tour virtuali, su Facbeook, per riscoprire pur in isolamente le bellezze e i tesori di Tarquinia: a proporli è Claudia Moroni, guida turistica nella città tirrenica che in queste settimane ha realizzato e pubblicato tutta una serie di video e post fotografici in cui racconta agli spettatori storie e segreti di vari angoli della città.

Dalla sala degli Affreschi alla fontana di piazza, passando per chiese e cinta muraria: una vera e propria passeggiata per la città anche in giorni in cui passeggiare non si può.