“Improvisione” a Montalto di Castro: il 20 giugno la proiezione del documentario premiato

In occasione dei venti anni di attività, la Fondazione Solidarietà e Cultura ONLUS organizza a Montalto di Castro la proiezione del documentario Improvisione, vincitore del premio per la Migliore Colonna Sonora ai Florence Film Awards. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 giugno, alle ore 21:00, in Piazza Padella, nel centro storico del paese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montalto di Castro, rappresenta il secondo evento celebrativo dopo lo spettacolo “Presenzia” dello scorso maggio.

Il progetto Ensemble Inestable tra musica, ricerca e inclusione

Il documentario, della durata di 45 minuti e realizzato tra Montalto di Castro e Roma, è diretto da Franco Gonzalez Bertolino, fondatore e direttore musicale dell’orchestra Ensemble Inestable del CSR Maratonda. Attiva dal 2017, l’orchestra è composta interamente da persone con disabilità e si distingue per un approccio originale all’improvvisazione musicale. Improvisione racconta il percorso del gruppo, la ricerca della propria identità sonora e la volontà di affermare la diversa abilità come risorsa artistica e umana. Alla base del progetto, anche la collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma per lo sviluppo di un sistema luminoso a LED che rende l’esperienza musicale più accessibile.

La colonna sonora premiata e il coinvolgimento del territorio

Il documentario integra interviste a utenti e operatori, raccontando la dimensione artistica, terapeutica e tecnologica del progetto. Al centro della narrazione anche la “Suite Inestable”, composta da Leonardo Spinedi, che ha ricevuto il riconoscimento per la colonna sonora originale. Alla proiezione saranno presenti il regista e gli utenti del CSR Maratonda, protagonisti del documentario. La produzione è firmata Marcando Bobera Producciones, con il supporto di numerose realtà, tra cui l’Ambasciata dell’Uruguay in Italia, la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e l’Università La Sapienza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione: fondazionesolidarietaecultura.it/improvisione-documentario-sul-progetto-di-orchestraterapia.