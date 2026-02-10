Impulse – Pink Floyd Tribute Band in concerto a Montalto di Castro: sabato 21 febbraio al Teatro Lea Padovani

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21.00, il Impulse – Pink Floyd Tribute Band sarà protagonista sul palco del Teatro Comunale Lea Padovani di Montalto di Castro con lo spettacolo “In History”, un viaggio musicale dedicato alla storia dei Pink Floyd.

Il concerto propone un percorso attraverso i brani più rappresentativi della band britannica, ripercorrendo album iconici e atmosfere che hanno segnato la storia del rock internazionale, con un’esecuzione dal vivo pensata per ricreare sonorità e suggestioni originali.

Lo spettacolo: musica dal vivo e grandi classici del rock

“In History” è concepito come un omaggio ai momenti più significativi della produzione dei Pink Floyd, alternando passaggi strumentali, parti vocali e ricostruzioni sonore fedeli agli arrangiamenti originali. La serata si rivolge sia agli appassionati storici del gruppo sia a un pubblico più ampio interessato a riscoprire alcuni dei brani più celebri del repertorio rock.

Lo spettacolo unisce musica dal vivo e impatto scenico, proponendo una selezione dei grandi successi che hanno reso i Pink Floyd una delle formazioni più influenti del panorama musicale mondiale.

Biglietti, settori e modalità di acquisto

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Ticketone e presso il botteghino del teatro.

Prezzi:

Primo settore: 20 euro intero, 18 euro ridotto

Secondo settore: 18 euro intero, 16 euro ridotto

(ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita)

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30, e il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.