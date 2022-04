In Cammino con Ilenia Maistrello: l’8 maggio al via una raccolta fondi per l’acquisto di una Joëlette

Riceviamo dall’Ass. La Via Francigena in Tuscia e pubblichiamo

Domenica 8 maggio un’intera giornata solidale dedicata alla campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una Joëlette. Il presidio è indispensabile per permettere a Ilenia Maistrello, bambina di 13 anni, di partecipare al cammino sulla Via Francigena, organizzato dall’Ass. La Via Francigena in Tuscia – Viterbo in collaborazione con la Scuola I.C.S. D’Acquisto di Cerveteri.

La Joëlette è una carrozzella a ruota unica che permette ad ogni persona (adulto o bambino), a mobilità ridotta o in situazioni di handicap, di percorrere sentieri fuori strada. Necessita l’aiuto di almeno due accompagnatori, uno posteriore che assicura l’equilibrio della Joëlette, e un altro anteriore che assicura invece la trazione e la direzione.

La giornata solidale dell’8 maggio si svolgerà in due tempi. La mattina ci sarà una camminata solidale non competitiva, e aperta a tutti, capitanata da Bruno Buzzi di Walk4life, con la presenza di Ilenia Maistrello, delle scuole e altre associazioni di camminatori. Il ritrovo sarà a Strada San Lazzaro alle ore 9:00, partenza alle 10:00 con un tratto di percorrenza facile su 8 chilometri. Arrivo al Bagnaccio e ritorno. Previo offerta libera, sarà garantita la maglia ai primo 100 partecipanti e il ricavato verrà devoluto interamente all’acquisto della Joëlette. Il pomeriggio alle ore 16:00 conferenza al Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino sul tema cammini solidali, con la presenza di testimonial.

Questa campagna di raccolta fondi è parte integrante di un progetto più ampio di sensibilizzazione sociale, avviato dall’Ass. La Via Francigena in Tuscia – Viterbo, per rendere il cammino sulla Via Francigena sempre più inclusivo, e percorribile in sicurezza, per i diversamenti abili. Il presidio, una volta acquistato, verrà messo a disposizione anche di altre associazioni, impegnate nello stesso ambito, e che ne potrebbero far richiesta.

Al fine di centrare questo obiettivo è stata organizzata una rete costituita dai seguenti soggetti: Ass. La Via Francigena in Tuscia – Viterbo, Scuola I.C.S. D’Acquisto di Cerveteri, Ass. Italian Human Connections, Project Tuscia, Walk4life e Balletti Park Hotel. Project Tuscia di Sigfrido Junior Hobel ha realizzato il video di sensibilizzazione che ha già avviato la campagna di crowdfunding. È possibile donare tramite Facebook o bonifico bancario. Link disponibili sulla seguente pagina web: https://www.ithuco.com/2022/03/24/in-cammino-con-ilenia-maistrello/