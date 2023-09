In maglia azzurra da Tarquinia al Belgio: tre atleti di Etruscan Castle parteciperanno ai Campionati Mondiali OCR

Tre maglie azzurre sono pronte a partire da Tarquinia per vivere la straordinaria esperienza dei Campionati Mondiali di OCR, cioè le Obstacle Course Racing, gare in cui ci si cimenta oltre che con la corsa con il superamento di vari ostacoli e prove fisiche di differente natura.

A rappresentare l’Italia oltre che la città tirrenica a Genk, in Belgio, dal 14 al 17 settembre, saranno – in rigoroso ordine di età, partendo dal più giovane – gli atleti di Etruscan Castle Matteo Campolungo, Roberto Romano e Luigi Campolungo, che della realtà sportiva tarquiniese è l’anima e ideatore.

La qualificazione alle prove mondiali in Belgio è arrivata al termine di una crescita costante sia dell’attività di base di Etruscan Castle – che vanta a Tarquinia, in via Raffaello Sanzio, uno dei migliori camp di allenamento del centro Italia per quanto riguarda la disciplina specifica, oltre che il training – che delle individualità: nel corso delle ultime stagioni, infatti, i rappresentanti della società tarquiniese hanno preso parte, con risultati di assoluto valore, a prove di livello via via crescente, strappando qualificazioni per campionati nazionali, europei e ora arriva l’opportunità del mondiale.

Le tre maglie azzurre saranno impegnate in prove su distanze diverse – dai 14 kilometri con circa 50 ostacoli a prove più brevi – e, naturalmente, in categorie diverse in base alle differenze d’età: su lextra.news aggiornamenti e notizie dalla spedizione in Belgio.