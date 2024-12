“In nome della madre”: appuntamento con il BolsenArte Winter Music Festival

Altro appuntamento con il BolsenArte Winter Music Festival: domenica 15 dicembre, alle 18, il teatro San Francesco ospiterà lo spettacolo gratuito In nome della madre, con la partecipazione dell’Orchestra da Camera Europa Musica e del Coro della Scuola Popolare di Testaccio, liberamente tratto dall’opera omonima di Erri De Luca. L’obiettivo dello spettacolo non è solo raccontare la vita di Maria, ma creare un’esperienza condivisa tra pubblico e artisti, con uno spazio scenico che supera le convenzioni tradizionali per avvicinarsi a un rito collettivo.

Un’esperienza partecipativa e musicale

Lo spettacolo si caratterizza per l’interazione diretta con il pubblico, che è coinvolto nella narrazione e invitato a vivere lo spettacolo in prima persona: l’intensità del contenuto testuale sarà accompagnata dall’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, per soli, coro femminile e orchestra d’archi, opera nota per la sua intensità mistica e il linguaggio vicino al teatro d’opera. La seconda parte del concerto sarà dedicata al Dixit Dominus di Nicola Porpora, un’opera raramente eseguita in epoca moderna, di cui è stato recuperato il materiale musicale originale.

Regia, organizzazione e contributi

L’evento è diretto dal maestro Renzo Renzi, che ne ha ideato e curato la regia, e si avvale dei contributi FUS MIC della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il BolsenArte Winter Music Festival è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.