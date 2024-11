Incidente sul pomeriggio sull’Aurelia Bis: tre feriti, grave un 27enne

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre, grave incidente stradale sull’Aurelia bis, in direzione di Tarquinia, all’altezza del chilometro 11: nello scontro, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, sono rimasta coinvolte due autovetture.

Un giovane incastrato tra le lamiere

Nel violento impatto una delle due auto si è ribaltata su un fianco: a bordo viaggiavano un ragazzo di 27 anni – rimastro incastrato tra le lamiere – e una ragazza di 22 anni. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tarquinia per estrarlo e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in codice rosso presso il policlinico Gemelli di Roma tramite eliambulanza. Anche la ragazza è stata trasportata in ospedale, seppur in condizioni meno critiche.

Traffico in tilt

L’altro veicolo coinvolto nell’incidente era condotto da un uomo di 50 anni, residente a Tarquinia, che è stato anch’esso soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. A causa dell’accaduto, la viabilità sulla strada statale 1 bis ha subito notevoli rallentamenti e disagi per diverse ore.