di Riccardo Rubbi

Giorgetti, capo del Mise, conferma i 50 mln di € per riconvertire Mirafiori, secondo il programma di adeguamento impianti industriali in ottica digital e green, previsto dalla legge 181/89.

Il capitale servirà, oltre che per la riconversione delle strutture, anche per riqualificare gli attuali lavoratori e avviare programmi di formazione per giovani laureati/laureandi.